Израиль в ответ начал атаку объектов на территории Ирана и Ливана – СМИ

Израиль начал ответную атаку объектов на территориях Ливана и Ирана. В частности, взрывы прогремели в трех районах Ливана и в Тегеране.

Как сообщили в Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, среди пораженных объектов – объекты террористической инфраструктуры и военные посты. О взрывах в центре иранской столицы сообщили арабские СМИ.

Напомним, Иран еще с 1979 года начал поддерживать государства, враждебные Израилю. В частности, предоставил финансирование, вооружение и обучение боевикам ливанской организации "Хезболла" и палестинским организациям ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

Конфликт между двумя странами, долгое время носивший характер прокси-войны, обострился с началом гражданской войны в Сирии в 2011 году. Израиль обвинил Иран в попытке создать сухопутный коридор через Ирак и Сирию в Ливан и предупредил, что рассматривает это как значительную стратегическую угрозу всем возможным средствам противодействия. Прямой военный конфликт двух государств стал неизбежен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 апреля Ливан выпустил около 40 ракет против Израиля. Некоторые из них были перехвачены системой "Железный купол", остальные упали на открытых территориях.

– 13 апреля Иран атаковал Израиль со своей территории – были запущены десятки ракет и ударных дронов. Обе страны и их ближайшие соседи заявили о закрытии воздушного пространства.

– Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что их страна в последние годы и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Пока все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

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