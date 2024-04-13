Иран официально объявил о начале атаки на Израиль

Корпус стражи исламской революции обнародовал заявление с официальным подтверждением начала атаки на Израиль. В конфликте Израиля и Ирана это ответ на удар израильских военных по консульскому комплексу в Дамаске.

КСИР заявляет, что нанесет удар по конкретным целям в Израиле с помощью "десятков беспилотников и ракет", в том числе крылатых. Какие именно выбраны цели, не указывается.

Пока о ракетах – действительно ли они запущены и сколько – ничего неизвестно. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил, что десятки беспилотников, запущенных из Ирана, уже направляются в Израиль. По его словам, ПВО Израиля отслеживают беспилотники. Известно, что им понадобится несколько часов для достижения страны.

Израильтян предупредили, что в работе GPS возможны сбои, поскольку военные работают над перехватом дронов. Также в ЦАХАЛ сказали, что сирены воздушной опасности будут звучать только если дроны войдут в воздушное пространство Израиля в соответствующих местах.

Военные будут работать над тем, чтобы перехватить цели как можно раньше. Противовоздушная оборона Израиля, хоть и негерметична, но сильная, подчеркнул Даниэль Хагари.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 апреля Иран начал атаку на Израиль, запустив сотни беспилотников. Чтобы преодолеть расстояние между странами, им понадобится несколько часов – прилеты ожидаются с 5-7 часов утра (по Киеву). По оценкам служб безопасности, ближе к утру к дронам добавятся ракеты.

Истребители США над Ираком уже начали "охоту" на летящие в направлении Израиля иранские дроны.

Тем временем премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к нации.

"Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Государство Израиль сильное, ЦАХАЛ сильный, народ сильный. Мы ценим поддержку Соединенных Штатов, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", – подчеркнул он.

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