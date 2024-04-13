В Израиле ограничили образовательную деятельность и запретили массовые собрания: готовятся к нападению Ирана

В Израиле в ожидании удара со стороны Ирана ввели ряд ограничений для обеспечения безопасности населения. Так, по всей стране запретили проводить образовательную деятельность и ограничили собрания до 1000 человек.

Эти ограничения будут действовать до 23:00 понедельника, 15 апреля. Об этом объявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает The Times of Israel, отметив, что ограничения также касаются школьных экскурсий и лагерей.

Он добавил, что в некоторых районах, например вблизи границы с сектором Газа и Ливаном, уже действуют более строгие ограничения на массовые собрания из-за угрозы нападения Ирана.

Хагари заверил, что противовоздушная оборона Израиля находится в состоянии готовности, десятки самолетов в небе тоже готовы отбивать атаку.

Также стало известно, что министр обороны Йоав Галант проводит встречу с начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Галеви и другими должностными лицами на фоне ожидаемой атаки Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Иран дал понять союзникам, а также западным странам, что после удара (как утверждается, израильского) по пристройке своего консульства в Дамаске ответит Израилю "выверенным" образом. Действия Тегерана якобы будут такими, "чтобы сдержать полномасштабный региональный конфликт".

– Армия Ирана захватила возле Ормузского пролива связанный с Израилем корабль, который перемещался под флагом Португалии. На контейнеровоз MCS Aries с 25 членами экипажа высадился спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции.

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