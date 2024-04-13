Иран запустил по Израилю около сотни дронов-камикадзе и ракеты: ВВС Израиля и США начали на них охоту

В субботу, 13 апреля, Иран начал атаку на Израиль, запустив сотни беспилотников. Чтобы преодолеть расстояние между странами, им понадобится несколько часов – прилеты ожидаются с 5-7 часов утра.

Об этом сообщили The Times of Israel и Telegram-канал "Израильские трудовые будни" со ссылкой на данные американской разведки. По оценкам служб безопасности, ближе к утру к дронам добавятся ракеты.

Иран грозится напасть на Израиль из-за убийства семи членов КСИР, в том числе двух генералов, в сирийском Дамаске на прошлой неделе.

Позже иранские СМИ сообщили о запуске второй и третьей волн дронов в направлении Израиля. Так, рой БПЛА, которые направляются в Израиль, насчитывает сотни единиц. Кроме того, запущены также крылатые ракеты, подлет которых ожидается с 2:30.

Истребители США над Ираком начали "охоту" на иранские дроны, летящие в направлении Израиля.

В связи с угрозой со стороны Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации.

"Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Государство Израиль сильно, ЦАХАЛ силен, народ силен. Мы ценим поддержку Соединенных Штатов на стороне Израиля, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", – наголосив прем'єр Ізраїля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден срочно прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке. Политик вернулся в Вашингтон, чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном.

– В Израиле в ожидании удара со стороны Ирана запретили проводить образовательную деятельность и ограничили собрание до 1000 человек. Эти ограничения будут действовать до 23:00 понедельника, 15 апреля.

– Иордания временно закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов на прибытие, вылет и транзит. Меры безопасности приняты на фоне угрозы иранского контрудара по Израилю.

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