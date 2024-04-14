Приверженность США безопасности Израиля остается 'непреклонной', - Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел совещание в Белом Доме по поводу конфликта Израиля и Ирана. Об этом американский лидер сообщил в Сети.

"Я только что встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы узнать об атаках Ирана на Израиль. Наша преданность безопасности Израиля по поводу угроз со стороны Ирана и его помощников остается железной", – сообщил Байден.

Президент также показал (на фото выше) всех собравшихся на совещании в ситуационной комнате Белого Дома. Там по этому поводу достаточно лаконично сообщили, что " Иран начал атаку с воздуха на Израиль " и что "команда президента находится в постоянном общении с израильскими официальными лицами, а также другими партнерами и союзниками".

Среди присутствовавших на совещании были министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун, директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс, глава национальной разведки Аврил Хейнс и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Вице-президент Камала Гаррис и глава аппарата президента Джефф Зиентс присутствовали из-за защищенного видеосоединения.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден намеренно сократил визит на выходные в свой дом на пляже Рехобот в штате Делавер, чтобы вернуться в Белый Дом после первых сообщений о том, что Иран нацелил на Израиль сотни беспилотников.

После полуночи по киевскому времени Израиль начал перехват иранских беспилотников над Сирией и Иорданией. Небо над странами Ближнего Востока свободно от пассажирских самолетов – они облетают опасную зону.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что по Израилю запущено предположительно от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и подконтрольных хуситам регионов Йемена, но основная часть летит из Ирана.

В связи с угрозой со стороны Ирана премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к нации.

"Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Государство Израиль сильное, ЦАХАЛ сильный, народ сильный. Мы ценим поддержку Соединенных Штатов на стороне Израиля, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", – подчеркнул премьер Израиля.

Иордания временно закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов на прибытие, вылет и транзит. Меры безопасности приняты на фоне угрозы иранского контрудара по Израилю.

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