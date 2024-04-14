Сирия и Египет приводят свои ПВО в состояние повышенной готовности – СМИ

Из-за конфликта Израиля и Ирана Сирия заявила, что приводит свои системы обороны "земля-воздух" вокруг столицы и основных военных баз в состояние повышенной готовности. В свою очередь, истребители США были подняты в небо Ирака и Иордании для перехвата иранских боевых дронов. О боевой готовности сообщил и Египет.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на военные источники. В частности, сообщается, что противовоздушная оборона Иордании приведена в боевое состояние именно из-за действий Сирии.

Иордания соседствует с Сирией и Ираком – обе страны, где активно действуют прокси-силы Ирана. Также страна граничит с Израилем и Западным берегом, занятым Израилем.

В официальном заявлении Иордании говорится, что страна закрыла свое воздушное пространство, начиная с субботнего вечера, "для всех самолетов". Издание также цитирует свои источники, утверждающие, что " Иордания готова перехватить и сбить любые иранские беспилотники, ракеты или самолеты, нарушающие ее воздушное пространство".

Сообщается также, что военные Иордании и Египта "переведены в состояние повышенной готовности ", а радиолокационные системы "отслеживают всю деятельность беспилотников со стороны Ирака и Сирии". В Египте также предупредили, что будут сбивать какие-либо цели из Ирана, Сирии или других стран, если они направлены на Израиль.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 апреля Иран начал атаку на Израиль, запустив сотни беспилотников. Чтобы преодолеть расстояние между странами, им понадобится несколько часов – прилеты ожидаются с 5-7 часов утра. По оценкам служб безопасности, ближе к утру к дронам добавятся ракеты.

Истребители США над Ираком уже начали "охоту" на летящие в направлении Израиля иранские дроны.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к нации.

"Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Государство Израиль сильное, ЦАХАЛ сильный, народ сильный. Мы ценим поддержку Соединенных Штатов на стороне Израиля, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", – подчеркнул он.

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