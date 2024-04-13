Байден срочно прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке: Иран может напасть на Израиль в ближайшие часы

Белый дом объявил в субботу, что президент США Джо Байден возвращается в Вашингтон из другого города, "чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке" на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном. США считают вероятным, что Иран атакует Израиль рано утром в воскресенье, 14 апреля.

А ЦАХАЛ уже приведен в полную боеготовность. Об этом пишет издание The Guardian.

Президент США должен был провести выходные в Делавэре в своей резиденции в Рехобот-Бич, но рано утром в субботу отправился от туда, чтобы в кратчайшие сроки вернуться в Белый дом.

Это последовало за тем, как Байден заявил в пятницу, что он ожидает нападения Ирана на Израиль "скорее раньше, чем позже", и направил Тегерану последнее отчаянное послание, в котором говорилось: "Не делайте этого".

Ранее Джон Кирби, официальный представитель Белого дома по национальной безопасности, предупредил, что угроза крупного иранского нападения на Израиль остается "жизненной", несмотря на усилия Вашингтона, включая призывы к Тегерану со стороны Великобритании и Германии.

В субботу иранский военизированный Корпус стражей исламской революции в Ормузском проливе, в 50 морских милях от побережья Объединенных Арабских Эмиратов, захватил связанный с Израилем контейнеровоз.

Оператор судна, итало-швейцарская группа MSC, позже подтвердила, что иранские власти попали на борт, спустившись с вертолета. Белый дом осудил захват британского судна.

Представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон заявила, что США решительно осудили захват и призвали Иран немедленно освободить корабль и команду.

Иран пригрозил репрессиями Израилю за удар по иранскому консульству в Сирии 1 апреля, в результате которого были убиты семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая двух генералов, что вызвало опасения, что и без того нестабильная обстановка на Ближнем Востоке, может быстро развиваться дальше.

Ллойд Остин, министр обороны США, побеседовал в субботу с Йоавом Галлантом, министром обороны Израиля, чтобы обсудить неотложные региональные угрозы на Ближнем Востоке и "подтвердил непоколебимую поддержку США обороны Израиля".

Галлант заявил, что правительство внимательно следит за "запланированным нападением" Ирана и его доверенных лиц на Израиль.

США вместе со своими союзниками направили Тегерану прямые сообщения, предостерегая от дальнейшей эскалации конфликта.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан также поговорил со своим коллегой, чтобы укрепить "железную приверженность Вашингтона безопасности Израиля".

Как писал OBOZ.UA:

– Тегеран пригрозил США последствиями, если американцы вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном.

– Ранее стало известно, что Штаты перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток в связи с угрозой иранской атаки на израильские объекты.

– Тем временем в ГУР МО Украины говорят, что окончательные решения насчет такой атаки пока не приняты. В то же время ведомство отметило, что ситуация в регионе действительно напряженная.

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