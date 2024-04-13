Иордания закрыла воздушное пространство из-за угрозы удара Ирана по Израилю

В субботу, 13 апреля, Иордания временно закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов на прибытие, вылет и транзит. Меры безопасности приняты на фоне угрозы иранского контрудара по Израилю.

Об этом сообщила иорданская государственная газета Al Mamlaka, пишет The Times of Israel. Отмечается, что два рейса эмиратской авиакомпании Fly Dubai уже вернули обратно в ОАЭ после того, как они вылетели в Израиль.

Напомним, 9 марта по сети разлетелась информация о запланированной военной операции Израиля против Ирана, которая начнется уже вскоре. Следует помнить, что Израиль является важным стратегическим и политическим союзником США, который уже своим существованием сдерживает развитие мусульманского экстремизма в регионе и, как следствие, во всем мире.

Между тем, Иран еще с 1979 года поддерживал воюющие с Израилем государства, преимущественно финансовой помощью и поставками оружия. В частности, предоставил финансирование, вооружение и обучение боевикам ливанской организации "Хезболла" и палестинским организациям ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

Конфликт между Израилем и Ираном, долгое время носивший характер прокси-войны, обострился с началом гражданской войны в Сирии в 2011 году, после чего прямой военный конфликт двух государств стал неизбежен. Ряд столкновений произошел в 2018-2020 годах.

На сегодняшний день многие факторы указывают на то, что полномасштабная война между Израилем и Ираном является фактом в режиме ожидания.

Что касается Украины, то нам любые военные конфликты с участием Ирана выгодны чисто прагматичным соображениям. Ведь чем больше Иран будет занят решением собственных проблем безопасности, тем меньше сможет отвлекаться на помощь России в ее агрессии против Украины и украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 апреля СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщили, что в ближайшие несколько суток Иран может нанести по территории Израиля массированный ракетный удар. В ЦРУ США предупредили, что Тегеран может атаковать израильские стратегические объекты.

– США заявили, что конфликт Израиля и Ирана выходит на новый виток – Иран готовится ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

– Минобороны США перебросило дополнительные силы на Ближний Восток из-за угрозы атаки Ирана на объекты Израиля. Цель – "укрепить региональные усилия по сдерживанию и усилить защиту сил США".

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