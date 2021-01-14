В Конгрессе США анонсировали подготовку импичмента Байдена вслед за Трампом
В нижней палате Конгресса США объявили о планах подготовить резолюцию для импичмента избранного американского президента Джо Байдена после его инаугурации.
Такие шаги в Twitter анонсировала республиканка, член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что подаст документы 21 января.
Напомним: инаугурация Байдена запланирована днем ранее, 20 января. Тогда он официально вступит в должность главы Соединенных Штатов.
"75 млн американцев уже устали от бездействия. Пришло время занять четкую позицию. Я горжусь тем, что я могу быть голосом избирателей-республиканцев, которые были проигнорированы", – написала политик.
On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 14, 2021
75 million Americans are fed up with inaction.
It’s time to take a stand.
I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF
Как сообщал OBOZREVATEL:
Палата представителей Конгресса 13 января поддержала проект резолюции об импичменте главы США Дональда Трампа. Впервые в истории страны президента попытались отстранить от должности два раза.
"За" импичмент проголосовали абсолютно все члены Демократической партии и 10 представителей республиканцев.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала резолюцию. Документ еще должны утвердить в Сенате.
В резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве протестующих к столкновениям и насилию в ходе беспорядков в здании Конгресса.
Во время штурма Капитолия погибло пять американцев.
Трамп после объявления импичмента обратился к своим сторонникам и призвал их проводить акции протеста мирно.
Байден в свою очередь заявил, что Сенат должен "найти способ" довести импичмент до конца.