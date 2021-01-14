В Конгрессе США анонсировали подготовку импичмента Байдена вслед за Трампом

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Джо Байден

В нижней палате Конгресса США объявили о планах подготовить резолюцию для импичмента избранного американского президента Джо Байдена после его инаугурации.

Такие шаги в Twitter анонсировала республиканка, член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что подаст документы 21 января.

Напомним: инаугурация Байдена запланирована днем ранее, 20 января. Тогда он официально вступит в должность главы Соединенных Штатов.

"75 млн американцев уже устали от бездействия. Пришло время занять четкую позицию. Я горжусь тем, что я могу быть голосом избирателей-республиканцев, которые были проигнорированы", – написала политик.

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