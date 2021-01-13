Импичмент Трампа начали рассматривать в Конгрессе США: все о процедуре

Палата представителей Конгресса США начала рассматривать проект резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщил в Twitter парламентский журналист Джейми Дюпри. Заседание началось в 16:00 по киевскому времени (09:00 по Вашингтону, разница составляет 7 часов).

В течении часа конгрессмены должны обсудить порядок проведения дебатов об импичменте, затем еще два часа отведено на сами дебаты.

Предварительно, голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в 22:00 по Киеву.

Если Палата представителей объявит ему импичмент, а Сенат утвердит это решение, то Трамп больше никогда не сможет участвовать в выборах главы государства.

Напомним, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий, где конгресс утверждал итоги президентских выборов-2020.

Процедура импичмента проходит в два этапа. Ее начинает Палата представителей – нижняя палата Конгресса США.

После того, как судебный комитет палаты соберет достаточно доказательств виновности одного из первых лиц государства, Палата представителей проведет их обсуждение и проголосует за резолюцию об импичменте.

Если ее поддержит простое большинство из всех 435 конгрессменов, начнется второй этап.Тогда материалы обвинения передаются в Сенат, который наделен исключительным правом "проводить судебные заседания в рамках процедуры импичмента".

В случае процедуры импичмента президента Сенат должен проводить такое судебное заседание под председательством главы Верховного суда США. В качестве стороны обвинения выступают члены Палаты представителей, сенаторы выполняют обязанности присяжных.

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