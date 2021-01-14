У Конгресі США анонсували підготовку імпічменту Байдена слідом за Трампом

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
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Джо Байден

У нижній палаті Конгресу США оголосили про плани підготувати резолюцію для імпічменту обраного американського президента Джо Байдена після його інавгурації.

Такі кроки у Twitter анонсувала республіканка, членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін. Вона заявила, що подасть документи 21 січня.

Нагадаємо: інавгурацію Байдена заплановано на день раніше, 20 січня. Тоді він офіційно обійме посаду глави Сполучених Штатів.

"75 млн американців уже втомилися від бездіяльності. Настав час зайняти чітку позицію. Я пишаюся тим, що я можу бути голосом виборців-республіканців, які були проігноровані", – написала політкиня.

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