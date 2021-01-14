Пелоси подписала резолюцию по импичменту Трампу: когда будет суд

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Импичмент Дональда Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подписала резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу.

По ее словам, сложившаяся ситуация говорит о том, что даже лидер государства "не находится вне закона". Но судебное разбирательство начнется в Сенате не раньше 19 января, сообщает The Associated Press.

"Дональд Трамп является реальной угрозой для нашей страны, и мы еще раз выполнили свою присягу защищать и отстаивать Конституцию", – заявила Пелоси.

Отмечается, что спикер Палаты должна отправить резолюцию в Сенат. Сама она пока не уточняла сроки подачи, но многие демократы в ее фракции призвали сделать это немедленно.

Пелоси уже назначила девять менеджеров по импичменту, которые будут оспаривать дело против Трампа в сенатском суде.

Тем временем уходящий в отставку лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что Сенат не начнет судебный процесс до следующего вторника, 19 января (за день до того, как демократ Джо Байден будет приведен к присяге в качестве президента). На данный момент неясно, как именно будет проходить этот процесс и проголосуют ли республиканцы в Сенате "за осуждение Трампа".

МакКоннелл отметил, что три предыдущих судебных процесса (по президентов Эндрю Джонсона, Билла Клинтона и Трампа) длились "83 дня, 37 дней и 21 день соответственно".

Несмотря на то, что суд не состоится до тех пор, пока Трамп не уйдет с поста, он все же может помешать ему снова баллотироваться в президенты.

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