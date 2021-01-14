Байден отреагировал на новость об импичменте Трампу

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США объявить импичмент нынешнему лидеру страны Дональду Трампу. Политик отметил, что Сенат должен "найти способ" довести это дело до конца.

Кроме того, как передает NBC News, Байден подчеркнул, что не стоит забывать и о решении таких проблем, как пандемия COVID-19, нестабильная экономика и новые политические назначения.

"На прошлой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного нападения на нашу демократию. Это было осуществлено политическими экстремистами и внутренними террористами, которых подстрекал к этому насилию президент Трамп. Это было вооруженное восстание против США. И виновные должны быть привлечены к ответственности", – сказал новоизбранный американский президент.

"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по делу об импичменте, а также будет работать над другими неотложными делами этой страны", – добавил Байден.

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