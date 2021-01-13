Трампу объявили импичмент

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Президент США Дональд Трамп

Члены Палаты представителей Конгресса 13 января объявили импичмент президенту США Дональду Трампу.

Решение принято 232 голосами "за" к 197 "против", сообщил CNN. Таким образом, политик стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.

Резолюция об импичменте набрала достаточное количество голосов

Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат с 2/3 голосов.

В резолюции об импичменте Трампа обвиняют в "подстрекательстве к восстанию" за его роль в штурме Капитолия на прошлой неделе.

За импичмент действующего главы США в Конгрессе проголосовали в том числе республиканцы. Правда, большинство голосов отдали все же демократы.

Для рассмотрения документа Сенат соберется 19 января – всего лишь за день до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Внеочередное заседание могло состоятся 15 января, однако лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что этого не будет.

Напомним, проект резолюции об импичменте Трампа палата представителей Конгресса начала рассматривать 13 января.

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