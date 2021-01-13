Трамп из-за импичмента обратился к американцам

Президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с призывом не прибегать к насилию и вандализму во время акций протеста.

Президент сделал специальное заявление для телеканала Fox News. В это время Палата представителей обсуждала резолюцию об импичменте Трампа.

"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю, чтобы не было никакого насилия, никакого нарушения закона и никакого вандализма", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это не то, что нужно ему и Америке.

"Я призываю всех американцев помочь снизить напряжение в обществе и успокоить нервы. Спасибо", – заявил Трамп.

Советник президента сообщил журналистам, что Трамп просит всех американцев присоединиться к нему в обеспечении упорядоченной и мирной передачи власти Джо Байдену.

"Это критический момент в истории нашей страны, и, конечно же, мы все можем объединиться, чтобы донести это важное послание, а не продолжать проводить партийную политику", – добавил советник Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, палата представителей Конгресса США 13 января начала рассматривать проект резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.