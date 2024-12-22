Скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира, который также отправят защитникам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря встретился с украинскими скаутами, передавшими Вифлеемский огонь мира. Этот "свет" также направится к нашим защитникам и защитницам на фронт.

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Глава государства поделился соответствующим видео в Telegram. Члены организации поблагодарили президента за возможность передать огонь ему и его команде.

"Мы искренне благодарны вам за эту возможность передать свет мира вам и вашей команде. Сейчас слово "мир" не только важно для всех нас – оно очень важно для всех других стран. Спасибо всем нашим защитникам, всем нашим врачам, спасателям и всем нашим героям", – подчеркнули дети.

Владимир Зеленский также выразил благодарность.

"Спасибо за то, что вы сегодня у нас, это такая ежегодная встреча, очень теплая, важна. Хотел бы поблагодарить за то, что вы служите Украине, работаете, помогаете. Также спасибо некоторым представителям вашей организации, вставшим на защиту нашего государства на фронте", – подчеркнул он.

Следует отметить, что передача Вифлеемского огня мира – это международное скаутское мероприятие, которое проходит ежегодно в канун Рождества. Основная цель – распространить символический огонь с места погребения и воскресения Иисуса Христа всем нуждающимся. Огонь – символ доброго дела и поддержки.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил украинских дипломатов с Днем работников дипломатической службы. В своем обращении глава государства отметил, что 2025 год станет решающим в достижении мира, а также в защите интересов Украины и ее граждан. Торжественное приветствие состоялось 22 декабря в Министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский дал почетное наименование 65-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Теперь она будет называться 65-я отдельная механизированная бригада "Великий Луг" Сухопутных войск ВСУ.

Это решение принято для восстановления исторических традиций украинской армии, а также в связи с примерным выполнением задач, возложенных на бригаду.

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