Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 января: в Европе заразилось более 30 млн

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 января: в Европе заразилось более 30 млн

По состоянию на субботу, 30 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 102,6 млн человек. За минувший день выявили 589 110 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,21 млн пациентов, выздоровели – 74,3 млн.

В Европе количество больных перевалило за 30 млн, скончалось от болезни 695 288 пациентов, побороли заболевание – 16,7 млн.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 169 тысяч, Бразилии – 59 тысяч. Данные в Европе: Испания – 38 тысяч, Британия – 29 тысяч и Франция – 23 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 января: в Европе заразилось более 30 млн
Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 января: в Европе заразилось более 30 млн

Что важно знать об атаке коронавируса:

Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 января: в Европе заразилось более 30 млн
Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 января: в Европе заразилось более 30 млн
Главное за 30 января:

  • Евросоюз намерен ввести ограничения на поставки вакцин от коронавируса в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства, для защиты принятой в ЕС политики по контролю за экспортом этой продукции.

  • Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что въезд и выезд из стран, не входящих в ЕС, запрещается в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Объявленный запрет, вступит в силу с 00:00 воскресенья, 31 января.

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