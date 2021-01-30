Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 января: в Европе заразилось более 30 млн
По состоянию на субботу, 30 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 102,6 млн человек. За минувший день выявили 589 110 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,21 млн пациентов, выздоровели – 74,3 млн.
В Европе количество больных перевалило за 30 млн, скончалось от болезни 695 288 пациентов, побороли заболевание – 16,7 млн.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 169 тысяч, Бразилии – 59 тысяч. Данные в Европе: Испания – 38 тысяч, Британия – 29 тысяч и Франция – 23 тысяч.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 211 593 случая COVID-19. От него умерли 22 479 человек, а 1 003 341 поборол вирус.
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Евросоюз намерен ввести ограничения на поставки вакцин от коронавируса в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства, для защиты принятой в ЕС политики по контролю за экспортом этой продукции.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что въезд и выезд из стран, не входящих в ЕС, запрещается в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Объявленный запрет, вступит в силу с 00:00 воскресенья, 31 января.