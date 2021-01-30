COVAX одобрил выделение вакцины Украине: когда и сколько получим
В феврале Украина получит вакцину от коронавируса в рамках международной программы COVAX.
Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19", – рассказал он.
Ляшко добавил, что в рамках COVAX. в течение первого полугодия Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.
Ранее Ляшко назвал условия, при которых может сорваться вакцинация в Украине.
Также Ляшко говорил, что есть предварительная договоренность о 16 млн доз препарата против коронавируса, из них окончательно подтверждено предоставление нашей стране 8 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку вакцин в рамках COVAX для необходимого количества украинцев.
Кроме того, Украина готова выкупить излишек вакцины от коронавируса у стран ЕС, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.