Степанов оправдал отдых Зеленского в Буковеле на локдауне

Отдых президента Украины Владимира Зеленского в Буковеле не был нарушением жесткого карантина (локдауна), который ввели в стране.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что Зеленский уехал на отдых до объявления январского локдауна.

"Президент был до введения карантина (8 января – Ред.). Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", – сказал глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что Минздрав не проводит никаких проверок и не осуществляет контроль за соблюдением норм карантина. Этим должны заниматься Госпотребслужба, Нацполиция и органы местного самоуправления.

Напомним, 8 января в Украине начался второй локдаун из-за COVID-19, однако закрытия горнолыжных курортов он не предполагал.

Уже после возвращения Зеленского с Буковеля в Минздраве сказали, что проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах Карпат.

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