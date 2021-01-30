Степанов оправдал отдых Зеленского в Буковеле на локдауне

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
5,3 т.
Степанов оправдал отдых Зеленского в Буковеле на локдауне

Отдых президента Украины Владимира Зеленского в Буковеле не был нарушением жесткого карантина (локдауна), который ввели в стране.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что Зеленский уехал на отдых до объявления январского локдауна.

"Президент был до введения карантина (8 января – Ред.). Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", – сказал глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что Минздрав не проводит никаких проверок и не осуществляет контроль за соблюдением норм карантина. Этим должны заниматься Госпотребслужба, Нацполиция и органы местного самоуправления.

Напомним, 8 января в Украине начался второй локдаун из-за COVID-19, однако закрытия горнолыжных курортов он не предполагал.

Уже после возвращения Зеленского с Буковеля в Минздраве сказали, что проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах Карпат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На украинских горнолыжных курортах наблюдался настоящий ажиотаж несмотря на локдаун. Там были открыты некоторые рестораны, СПА, бассейны. Многие предприниматели работали на свой страх и риск.

  • 10 января у подъемников в Карпатах выстроились длинные очереди из сотен отдыхающих. Люди не придерживались никакой социальной дистанции.

УкраинаКарантин в УкраинеСвобода слова Савика ШустераМинистерство здравоохраненияЛокдаунСавик ШустерМаксим СтепановВладимир Зеленский