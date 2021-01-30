Степанов оправдал отдых Зеленского в Буковеле на локдауне
Отдых президента Украины Владимира Зеленского в Буковеле не был нарушением жесткого карантина (локдауна), который ввели в стране.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что Зеленский уехал на отдых до объявления январского локдауна.
"Президент был до введения карантина (8 января – Ред.). Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", – сказал глава Минздрава.
Степанов также сообщил, что Минздрав не проводит никаких проверок и не осуществляет контроль за соблюдением норм карантина. Этим должны заниматься Госпотребслужба, Нацполиция и органы местного самоуправления.
Напомним, 8 января в Украине начался второй локдаун из-за COVID-19, однако закрытия горнолыжных курортов он не предполагал.
Уже после возвращения Зеленского с Буковеля в Минздраве сказали, что проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах Карпат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На украинских горнолыжных курортах наблюдался настоящий ажиотаж несмотря на локдаун. Там были открыты некоторые рестораны, СПА, бассейны. Многие предприниматели работали на свой страх и риск.
10 января у подъемников в Карпатах выстроились длинные очереди из сотен отдыхающих. Люди не придерживались никакой социальной дистанции.
Совладелец ГК "Буковель" Александр Шевченко тем временем заявил, что в Карпатах "не живет никакой вирус".