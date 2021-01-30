Ляшко назвал условия, при которых может сорваться вакцинация в Украине

В Украине может сорваться начало вакцинации от COVID-19 в феврале из-за форс-мажорных обстоятельств.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отметив, что надо иметь "план В".

"Я имею в виду, что когда будет перенос, то это будут какие-то форс-мажорные вещи – не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей", – пояснил он.

При этом Ляшко выразил надежду, что вакцинация в Украине начнется в феврале.

Конкретно (даты. – Ред.) не знаем, но можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Может и позже будет. Многие процессы на этапе согласования", – добавил медик.

Ранее Ляшко говорил, что есть предварительная договоренность о 16 млн доз препарата против коронавируса, из них окончательно подтверждено предоставление нашей стране 8 млн.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов информировал, что среди них – препараты компаний AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готова выкупить излишек вакцины от коронавируса у стран ЕС, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.