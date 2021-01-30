В Киеве коронавирусом заразились уже более 128 тысяч человек

В Киеве коронавирусом заболел еще 341 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло уже 128 174.

Столица опустилась на третье место среди регионов-лидеров по суточному приросту больных. Ее обошли Ивано-Франковская (412 случаев) и Львовская (353 случая) области. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

За сутки в городе умерли 14 пациентов, всего летальных случаев – 2349.

Выздоровели за прошедшие сутки 2129 человек. Всего коронавирус преодолел 67 851 житель Киева.

В Киевской области за сутки было выявлено 325 новых случая инфицирования, всего – 69 032. При этом умерло 1132 пациента (+8 за сутки), выздоровело – 56 670 (+1122 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 4685 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло уже 1 216 278.