Академик НАН рассказала о проблеме статистики коронавируса в Украине

На сегодня в Украине существует проблема статистики смертности от коронавирусной инфекции, поскольку на нее обязательно накладывается социально-экономическая составляющая. Относительно точные данные можно будет получить только в марте-апреле 2021 года.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала академик НАН Украины, директор Института демографии Элла Либанова, отметив, что имеет огромное количество вопросов к вычислению (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Во-первых, по влиянию COVID-19 на смертность можно будет судить, когда мы получим данные за год по общему количеству умерших от всех причин. И крайне бы желательно с распределением по возрасту. Потому что если даже общее количество умерших не увеличилось, но начали умирать в значительно более молодом возрасте, и это каким-то образом можно связать с COVID-19, это плохо", – отметила академик.

По ее словам, точно можно будет сказать, является ли COVID-19 причиной роста смертности в Украине, только через год после его появления в стране – то есть в марте-апреле этого года, поскольку пока невозможно безупречно выделить то, что связано с вирусом.

"Например, мы должны приплюсовать тех, кто в силу того, что медицина время стала лечить только коронавирус, практически нельзя было попасть к врачу, если ты не был болен на коронавирус. Плановые операции даже отменялись. В связи с тем, что очень многие люди боялись обращаться к врачам, потому что панические слухи были, что во всех больницах можно только заразиться. Поэтому я и говорю, что мы не сможем выделить только медицинскую причину коронавируса. Туда обязательно накладывается социально-экономическая", – заявила Либанова.

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Напомним, ранее о ложности статистики коронавируса в Украине заявила также ведущая инфекционистка Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, в последние годы в Украине все разбалансировано, поэтому у различных служб, а также на государственном и региональном уровнях она будет отличаться.

Также она рассказала, почему в Украине уменьшается количество больных, которых госпитализируют, отметив, что это связано с тем, что огромное количество людей не обращаются за медицинской помощью.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Голубовская заявила, что несмотря на то, что в Украине существенно снизилось количество заболеваний коронавирусом, официальная статистика не соответствует действительности. По ее мнению, на это влияет, в частности то, что многие больные не обращаются к медикам.