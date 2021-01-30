В Украине почти 4,7 тысячи новых больных COVID-19 за сутки, умерли – 149 человек

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 4685 человек и 1906 были госпитализированы с таким диагнозом.

На утро субботы, 30 января, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло уже 1 216 278. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Болезнь унесла жизни еще 149 украинцев (в общем 22 628), при этом еще 11 317 пациентов ее побороли (всего 1 014 658).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 341 случай;

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область – 146 случаев;

Днепропетровская область – 335 случаев;

Донецкая область – 170 случаев;

Житомирская область – 158 случаев;

Закарпатская область – 245 случаев;

Запорожская область – 220 случаев;

Ивано-Франковская область – 412 случаев;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 36 случаев;

Луганская область – 108 случаев;

Львовская область – 356 случаев;

Николаевская область – 84 случая;

Одесская область – 174 случая;

Полтавская область – 104 случая;

Ривненская область – 116 случаев;

Сумская область – 77 случаев;

Тернопольская область – 124 случая;

Харьковская область – 280 случаев;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 123 случая;

Черкасская область – 155 случаев;

Черновицкая область – 186 случаев;

Черниговская область – 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 30 января коронавирусом в мире заразились около 102,6 млн человек. За минувший день выявили 589 110 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,21 млн пациентов, выздоровели – 74,3 млн.