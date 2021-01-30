Зеленский пообещал украинцам бесплатную вакцину
Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции (COVID-19) в Украине должна быть бесплатной.
Как сообщается на сайте главы государства, об этом он сказал на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым. По словам Зеленского, это та защита, которую должно предоставить государство гражданам во время пандемии.
"Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 – не то, на чем должно зарабатывать государство", – подчеркнул он.
В то же время президент поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.
"Получить вакцину против коронавируса – это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", – отметил Зеленский.
В свою очередь Степанов заверил, что вакцины проверять многократно, украинцам будут предлагать качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Зеленский признал нехватку вакцин в рамках COVAX для необходимого количества украинцев.
Украина готова выкупить излишек вакцины от коронавируса у стран ЕС, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в рамках программы COVAX в феврале.