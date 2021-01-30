ВОЗ призвала Великобританию приостановить вакцинацию и поделиться препаратом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Великобританию приостановить вакцинацию от COVID-19, ограничившись только самыми уязвимыми категориями, чтобы обеспечить справедливое развертывание прививочной компании на глобальном уровне.

Как пишет The Guardian, в ВОЗ считают, что это поможет более бедным странам получить вакцину.

С обращением к Соединенному Королевству выступила представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Он сказала: "Вы можете подождать", – потому что такой подход "будет правильным не только с моральной точки зрения, но и с экономической".

"Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других", – заявили в организации.

"Фраза "один в поле не воин" применима в данном случае. Мы живем на одной планете, мы сильно связаны друг с другом", – добавила Харрис.

Отметим, британский премьер Борис Джонсон заявил, что все взрослое население страны сможет получить первую прививку против коронавируса уже к осени этого года. Наиболее уязвимых хотят привить к 15 февраля.

Вакцинация населения Великобритании началась 8 декабря. Страна является одним из мировых лидеров по темпу прививочной кампании.

Для Великобритании январь 2021 года стал самым смертоносным месяцем пандемии – каждый день там умирало около 1000 человек.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Соединенном Королевстве начали испытание нового лекарства, которое должно помочь предотвратить развитие тяжелого течения COVID-19. 12 января такое лечение получила первая пациентка из больницы Халла.