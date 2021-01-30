Россия поставила в "ДНР" "Спутник V" – СМИ

В субботу, 30 января, Россия поставила в "ДНР" вакцину от коронавируса собственного производства "Спутник V".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в таможенной службе самопровозглашенной республики, который также сообщил о сроках начала вакцинации.

"Вакцина вот в эти минуты заехала в республику. Вакцинация начнется с определенных ранее категорий в понедельник-вторник", – заявил источник.

Отмечается, что вакцинированы будут в первую очередь сотрудники образовательных и медицинских учреждений.

Напомним, ранее СМИ на основании данных опроса сообщали, что российская вакцина "Спутник V" вызывает недоверие не только у западных стран – ее не готовы использовать даже сами россияне из-за возможных побочных эффектов и летальных исходов. Отмечается, что 58% россиян не готовы сделать прививку этим препаратом даже бесплатно – они опасаются побочных эффектов и того, что клинические испытания вакцины еще не завершены.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в нашей стране российская вакцина не может быть использована, даже если не учитывать геополитические моменты, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний.

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