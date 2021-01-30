Британия зафиксировала рекордную смертность от коронавируса за весь период пандемии

Январь 2021 года стал самым смертоносным месяцем пандемии коронавируса – каждый день умирало около 1000 человек.

Как сообщает The Guardian, в субботу, 30 января, в этой стране была годовщина первой смерти от COVID-19. При этом с 1 по 28 января 2021 года в Британии умерли 28 171 человек.

Отмечается, что ранее максимальное количество погибших от вируса было зафиксировано в апреле 2020 года, в разгар первой волны пандемии – 24 070 смертей, примерно 802 летальных случая в день.

Через год после первой известной смерти от Covid-19, общее число погибших от него превысило 120 тыс. Подсчет сделан на основе последних данных статистических агентств Великобритании.

Профессор нейробиологии в области визуализации в Университетском колледже Лондона Карл Фристон предположил, что общее количество смертей вероятно, намного превысит число, наблюдавшееся во время первой волны, а скорость снижения смертности будет колебаться.

"Фактическая траектория будет во многом зависеть от социально-поведенческих реакций (например, открытие школ) и эффективности вакцинации", – отметил он.

Также, издание отмечает, что поскольку данные правительства основаны на смертях в течение 28 дней после положительного теста, количество летальных исходов, зарегистрированных в апреле, могло быть выше из-за ограниченной доступности тестирования в то время.

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