Британия зафиксировала рекордную смертность от коронавируса за весь период пандемии
Январь 2021 года стал самым смертоносным месяцем пандемии коронавируса – каждый день умирало около 1000 человек.
Как сообщает The Guardian, в субботу, 30 января, в этой стране была годовщина первой смерти от COVID-19. При этом с 1 по 28 января 2021 года в Британии умерли 28 171 человек.
Отмечается, что ранее максимальное количество погибших от вируса было зафиксировано в апреле 2020 года, в разгар первой волны пандемии – 24 070 смертей, примерно 802 летальных случая в день.
Через год после первой известной смерти от Covid-19, общее число погибших от него превысило 120 тыс. Подсчет сделан на основе последних данных статистических агентств Великобритании.
Профессор нейробиологии в области визуализации в Университетском колледже Лондона Карл Фристон предположил, что общее количество смертей вероятно, намного превысит число, наблюдавшееся во время первой волны, а скорость снижения смертности будет колебаться.
"Фактическая траектория будет во многом зависеть от социально-поведенческих реакций (например, открытие школ) и эффективности вакцинации", – отметил он.
Также, издание отмечает, что поскольку данные правительства основаны на смертях в течение 28 дней после положительного теста, количество летальных исходов, зарегистрированных в апреле, могло быть выше из-за ограниченной доступности тестирования в то время.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Великобритании оценили эффект локдауна – там заявили о снижении заболеваемости коронавирусом уже после первых десяти дней жестких ограничений. При этом самое резкое падение уровня инфицирования произошло в Лондоне;
также Великобритании начали испытание нового лекарства, которое должно помочь предотвратить развитие тяжелого течения COVID-19. 12 января такое лечение получила первая пациентка из Королевской больницы Халла.