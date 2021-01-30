Голубовская – о ситуации с коронавирусом: больных меньше, но они практически все тяжелые

В стационарах украинских больниц на сегодня гораздо меньше больных коронавирусом, однако практически все они очень тяжелые.

Об этом во время спецэфира на телеканале "Украина 24" с Евгением Киселевым рассказала заслуженный врач, главный инфекционист Украины Ольга Голубовская. По ее словам, заболевание COVID-19 меняло свою картину несколько раз за год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сейчас у нас в клинике больных гораздо меньше стало, загруженность стационаров упала в три раза и больше, закрываются стационары", — сказала она.

При этом, как объяснила инфекционист, уменьшение количества больных объясняется естественным инфекционным процессом и закономерностью пандемического процесса.

Она подчеркнула, что вирус – сезонный, а пик его, по прогнозам специалистов, прийдется на ноябрь-декабрь.

"Сейчас он немножко ослабевает, но количество как в хвосте эпидемии, количество тяжелых больных, у нас сейчас больных меньше, но они практически все очень тяжелые, и в отделении интенсивной терапии тоже очень тяжело работать", – рассказала Голубовская.

Напомним, ранее Голубовская указала на главный просчет в борьбе с COVID-19 в Украине. По ее словам, чтобы сдерживать эпидемию в Украине, нужно было локализовать самых первых больных. Сейчас уже нет каких-то радикальных мер, которые помогут в этом.

Она добавила, что лучше реагировать на эпидемию Украина и не могла, потому что лишилась санитарно-эпидемиологической службы.

Также инфекционист опасается выезда украинских врачей за границу, причиной чего могут стать зарплаты по 4 тыс. грн. Стране грозит медицинский коллапс, считает Голубовская.

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