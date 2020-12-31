Хроника коронавируса в Украине и мире на 31 декабря: заражены более 83 млн

По состоянию на четверг, 31 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 83 млн человек. За минувший день выявлены 719 174 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а выздоровели – 58,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 234 тыс., Бразилии – 55 тыс. и Великобритании – 50 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек. Умерли 18 324 пациента, выздоровели – 698 190​​​​.

В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,9 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,5 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.

В Украине циркулирует несколько разновидностей COVID-19 глобальной генетической линии B, которая пошла из Китая. В ЦОЗ рассказали, какие именно варианты зафиксировали.