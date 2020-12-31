Венгрия отказалась использовать российскую вакцину от COVID-19

Венгрия не будет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за проблем с производственными мощностями в стране-производителе.

Об этом заявило венгерское правительство, пишет Reuters. Ее будут закупать либо через механизм закупок Евросоюза, либо из Китая.

У России недостаточно мощностей для производства "Спутника V", уточнили в администрации премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия участвовала в испытаниях российского препарата. Страна получала небольшие его партии, об этом сообщал министр иностранных дел и внешней торговли республики Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

В ЕС это вызывало определенную тревогу, поскольку вакцина РФ могла обойти необходимый механизм утверждения.

Препарат зарегистрировали в России в августе 2020 года.

Прививки в России начали с 5 декабря. Прежде всего вакцину получают сотрудники больниц, поликлиник, школ, социальной сферы.

После начала вакцинации граждане начали заявлять о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже пишут заявления об увольнении.

В то же время российская вакцина вызвала опасения ученых в мире. Ее применение к проведению полных испытаний может привести к мутации нового коронавируса, считают они.

Британцы заявили, что уже первые клинические испытания российского препарата дали сомнительные результаты.

Разрешили использование вакцины правительства Аргентины и Беларуси.

Позже стало известно, что в РФ запланировали проведение испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях и беременных женщинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря в Венгрии стартовала вакцинация от коронавируса. Местных жителей прививают препаратом Pfizer.

Эта страна стала первой из всех государств Евросоюза, которая начала делать прививки от COVID-19.