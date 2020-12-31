Израиль поставил рекорд в мире по темпам вакцинации от COVID-19

В Израиле вакцинировали от COVID-19 около 647 тысяч человек, что составляет 7% от более чем 9,2 миллиона его жителей – больше, чем в любой другой стране мира на душу населения.

Об этом сообщил канал CNBC. Министерство здравоохранения страны заявило, что за первые девять дней кампании было вакцинировано больше людей, чем общее количество зарегистрированных случаев инфицирования.

"Мы опережаем мир в производстве и применении вакцин. Израиль – чемпион мира по вакцинам, у нас первое место по количеству прививок", – заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США по состоянию на 30 декабря вакцинировали примерно 0,8% населения. Но агентство предупреждает, что эта цифра может отставать от фактических прививок, поскольку Штаты не очень оперативно сообщают данные. Тем не менее, в последние дни федеральные чиновники признали, что внедрение шло медленнее, чем хотелось бы.

Хотя население Израиля немного больше, чем население Нью-Джерси, успех страны в быстром развертывании первых доз для значительной части своего населения может послужить уроком для таких стран, как США.

Доктор Джонатан Райнер, профессор медицины и хирургии школы медицины и здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона, указал на Израиль как на потенциальную модель для мира.

"Израиль лидирует в мире. Они проводят вакцинацию на душу населения в 15 раз быстрее, чем в Соединенных Штатах. Они уже вакцинировали 20% своего населения старше 60 лет", – сказал он.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от COVID-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн. человек. Сами прививки будут бесплатными, их будут делать по желанию граждан, то есть непринудительно.

Поставки вакцины в Украину запланированы на первое полугодие 2021 года: конец первого квартала и начало второго. На первом этапе планируют провакцинировать 355 тыс. человек. В первую очередь это медики, работающие с больными коронавирусом, военные из зоны ООС и соцработники в домах престарелых. В Минздраве отметили, что вакцинация для всех украинцев будет добровольной и бесплатной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Это единственный препарат, который одобрили для использования регулирующие органы Европейского Союза. Добровольная и бесплатная вакцинация стартовала пока для людей из групп риска во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других.