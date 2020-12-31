Коронавирус насчитывает уже 12 тысяч мутаций, – Ляшко
Коронавирус с момента появления и фиксации в Ухане имеет уже 12 тысяч мутаций.
Об этом сказал в интервью "Фактам" главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Для борьбы с новым штаммом коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании, необходимо придерживаться противоэпидемиологических норм и не паниковать.
"Есть четкие прописные истины: правильно носить маску, то есть чтобы она прикрывала нос и рот, воздержаться от дополнительных социальных контактов и часто мыть руки. И тогда вам будет без разницы, какой штамм циркулирует", – пояснил Ляшко.
Он также добавил, что задача эпидемиологов – отслеживать штаммы и адекватно на них реагировать. Это можно осуществлять как противоэпидемиологическими средствами, так и иммунной профилактикой.
Напомним, врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров, который заявил, что зафиксировал первого пациента в Украине с новым штаммом коронавируса, объяснил, чем этот мутант отличается от привычного COVID-19.
Медик также поделился своими прогнозами относительно развития эпидемии в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О появлении мутанта B.1.1.7, который может быть на 70% более заразным, в Великобритании заявили во второй половине декабря 2020 года.
С 26 декабря в стране ввели жесткий карантин четвертого уровня, чтобы сдержать распространение мутировавшего коронавируса.
Этот вариант COVID-19 уже распространился по всему Соединенному Королевству. Вирус обнаружили за пределами районов, где введен наиболее жесткий карантин (Лондон, Уэльс и Шотландия).