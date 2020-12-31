Ляшко рассказал, как в Украине будут хранить и распространять вакцину от COVID-19

Вакцину от COVID-19 в Украину доставят отдельными партиями, а храниться она будет на одном национальном складе, откуда ее развезут по пунктам вакцинации.

Об этом рассказал в интервью "Фактам" главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, с 1 января по 1 марта 2022 года в стране прививки сделают 23 миллионам украинцев, для чего используют 46 миллионов доз.

Вакцину доставят при температуре -80 градусов, затем перевезут в термоконтейнерах с сухим льдом на национальный склад, который уже определен.

По словам санврача, там находятся холодильные камеры объемом 20 кубометров, в которых поддерживается необходимая температура.

Ляшко пояснил, что для хранения препарата в Украине нашли филиал фармацевтической логистической компании международного образца.

"Вакцину будем привозить партиями, так делают все страны. Даже если завезти огромное количество, все равно одномоментно невозможно провакцинировать медицинских работников, которые потом будут вакцинировать людей. Поэтому предусмотрены вакцинальные сессии", – добавил санврач.

После получения препарата, его будут транспортировать в термоконтейнерах в пункты вакцинации, где разместят в специализированных холодильниках.

По словам Ляшко, вакцина на протяжении пяти дней может храниться при температуре +2 +8 градусов, как и препараты, которые используются для обычных прививок от кори, краснухи, туберкулеза.

Также замминистра уточнил, что речь идет о вакцинах компаний BioNTech и Pfizer и компании Moderna. Препарат, изготовленный последней компанией, можно хранить при температуре -20, но технология его доставки та же самая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от COVID-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн человек. Сами прививки будут бесплатными, их будут делать по желанию граждан, то есть не принудительно.