Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 31 грудня: заражено понад 83 млн

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Коронавірус в Україні та світі

Станом на четвер, 31 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 83 млн осіб. Протягом минулого дня виявлено 719 174 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,8 млн пацієнтів, а одужали – 58,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 234 тис., Бразилії – 55 тис. і Великобританії – 50 тис.

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Коронавірус у світі.
Рейтинг країн щодо захворюваності.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні на COVID-19 захворіло 1 045 348 осіб. Померло 18 324 пацієнти, одужало – 698 190.

  • У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,9 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш як 7,5 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 16-й рядок.

  • В Україні циркулює кілька різновидів COVID-19 глобальної генетичної лінії B, яка пішла з Китаю. У ЦГЗ розповіли, які саме варіанти зафіксували.

Головне за 31 грудня:

  • У Франції виявлено перший випадок зараження новим штамом коронавірусу у людини, яка приїхала з ПАР.

  • У Великобританії виявлено рекордні 55 тис. випадків зараження коронавірусом на добу.

  • У китайському місті Ухань, з якого, як вважається, почалася пандемія коронавірусу, активно готуються до зустрічі Нового року. Маски є у всіх, хто бере участь в урочистостях, однак про якусь соціальну дистанцію не йдеться, свідчить трансляція Reuters.

  • В системі державних закупівель ProZorro опубліковано договір на закупівлю вакцини від коронавірусу, укладений з китайською компанією Sinovac Biotech.

  • Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що тенденція захворюваності на COVID-19 в Україні в грудні показує зниження кількості інфікованих на відміну від країн Європи, тому жорсткий карантин доцільніше вводити в січні.

  • Угорщина відмовилася від використання російської вакцини "Супутник V". Препарат закуповуватимуть або через механізм закупівель Євросоюзу, або безпосередньо з Китаю, повідомили в уряді республіки.

  • Велика Британія не розглядає введення жорсткого карантину в країні. Чинна система локальних обмежень є ефективною, тож дає змогу цього уникнути, заявили в уряді, пише Sky News.

  • Вакцину проти COVID-19 до України будуть постачати окремими партіями, а зберігатимуть її на одному національному складі, звідки окремими партіями будуть розвозити у пункти вакцинації. Про це розповів головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

  • Коронавірус із моменту появи і фіксації в Ухані має вже 12 тисяч мутацій. Про це сказав головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

  • У Чехії водночас зафіксовано рекордні показники нових випадків хвороби та відсоток позитивних тестів. За даними МОЗ країни, лабораторії заявили про 16 939 позитивних тестів із 32 644 проведених (52%). Загалом із початку березня тут зареєстрували 718 661 випадок інфікування.

  • У Німеччині за минулу добу зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусом від початку пандемії. Згідно з даними Інституту Роберта Коха, 30 грудня заразилися 32 552 особи.

  • Усі вакцини проти коронавірусної інфекції для українців будуть абсолютно безплатними. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

  • За минулу добу, 30 грудня, коронавірусом у Києві заразилося 1377 осіб. У Київській області зафіксували 669 нових заражених.

  • У ВООЗ відповіли, чи потрібно вживати вітаміни під час коронавірусу.

  • Станом на ранок четверга, 31 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 055 047 випадків коронавірусної інфекції. З них 9699виявлено впродовж минулої доби, що на 1,7 тисячі більше, ніж за день до цього. Протягом дня було госпіталізовано 2704 пацієнтів.

  • Журналісти Associated Press звинуватили Китай у приховуванні інформації про походження COVID-19.

  • Польща пообіцяла передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

  • У США, штат Каліфорнія, 30 грудня підтвердили другий випадок зараження коронавірусом, який мутував.

  • У Росії планують провести випробування вакцини від COVID-19 "Супутник V" на дітях і вагітних жінках приблизно через 1,5 місяця. Про це повідомив директор Центру ім. Гамалії Олександр Гінцбург.

  • У МЗС України сподіваються, що введення локдауну з 8 до 24 січня не вплине на можливість перетину держкордону.

  • У Москві померло ще 73 пацієнти з коронавірусом. Загальна кількість померлих інфікованих у столиці Росії зросла до 11 209.

  • Бельгія із 31 грудня вирішила відправляти на обов'язковий карантин мандрівників із "червоних" зон. На сьомий день ізоляції громадяни мають пройти обов'язковий ПЛР-тест.

Коронавірус