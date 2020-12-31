Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 31 грудня: заражено понад 83 млн

Станом на четвер, 31 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 83 млн осіб. Протягом минулого дня виявлено 719 174 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,8 млн пацієнтів, а одужали – 58,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 234 тис., Бразилії – 55 тис. і Великобританії – 50 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні циркулює кілька різновидів COVID-19 глобальної генетичної лінії B, яка пішла з Китаю. У ЦГЗ розповіли, які саме варіанти зафіксували .

У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,9 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш як 7,5 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 16-й рядок.

В Україні на COVID-19 захворіло 1 045 348 осіб. Померло 18 324 пацієнти, одужало – 698 190.

У Франції виявлено перший випадок зараження новим штамом коронавірусу у людини, яка приїхала з ПАР.

У Великобританії виявлено рекордні 55 тис. випадків зараження коронавірусом на добу.

У китайському місті Ухань, з якого, як вважається, почалася пандемія коронавірусу, активно готуються до зустрічі Нового року. Маски є у всіх, хто бере участь в урочистостях, однак про якусь соціальну дистанцію не йдеться, свідчить трансляція Reuters.

В системі державних закупівель ProZorro опубліковано договір на закупівлю вакцини від коронавірусу, укладений з китайською компанією Sinovac Biotech.

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що тенденція захворюваності на COVID-19 в Україні в грудні показує зниження кількості інфікованих на відміну від країн Європи, тому жорсткий карантин доцільніше вводити в січні.

Угорщина відмовилася від використання російської вакцини "Супутник V". Препарат закуповуватимуть або через механізм закупівель Євросоюзу, або безпосередньо з Китаю, повідомили в уряді республіки.

Велика Британія не розглядає введення жорсткого карантину в країні. Чинна система локальних обмежень є ефективною, тож дає змогу цього уникнути, заявили в уряді, пише Sky News.

Вакцину проти COVID-19 до України будуть постачати окремими партіями, а зберігатимуть її на одному національному складі, звідки окремими партіями будуть розвозити у пункти вакцинації. Про це розповів головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Коронавірус із моменту появи і фіксації в Ухані має вже 12 тисяч мутацій. Про це сказав головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У Чехії водночас зафіксовано рекордні показники нових випадків хвороби та відсоток позитивних тестів. За даними МОЗ країни, лабораторії заявили про 16 939 позитивних тестів із 32 644 проведених (52%). Загалом із початку березня тут зареєстрували 718 661 випадок інфікування.

У Німеччині за минулу добу зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусом від початку пандемії. Згідно з даними Інституту Роберта Коха, 30 грудня заразилися 32 552 особи.

Усі вакцини проти коронавірусної інфекції для українців будуть абсолютно безплатними. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За минулу добу, 30 грудня, коронавірусом у Києві заразилося 1377 осіб. У Київській області зафіксували 669 нових заражених.

У ВООЗ відповіли, чи потрібно вживати вітаміни під час коронавірусу.

Станом на ранок четверга, 31 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 055 047 випадків коронавірусної інфекції. З них 9699 – виявлено впродовж минулої доби, що на 1,7 тисячі більше, ніж за день до цього. Протягом дня було госпіталізовано 2704 пацієнтів.

Журналісти Associated Press звинуватили Китай у приховуванні інформації про походження COVID-19.

Польща пообіцяла передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

У США, штат Каліфорнія, 30 грудня підтвердили другий випадок зараження коронавірусом, який мутував.

У Росії планують провести випробування вакцини від COVID-19 "Супутник V" на дітях і вагітних жінках приблизно через 1,5 місяця. Про це повідомив директор Центру ім. Гамалії Олександр Гінцбург.

У МЗС України сподіваються, що введення локдауну з 8 до 24 січня не вплине на можливість перетину держкордону.

У Москві померло ще 73 пацієнти з коронавірусом. Загальна кількість померлих інфікованих у столиці Росії зросла до 11 209.