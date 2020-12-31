Ляшко объяснил введение локдауна в Украине с 8 января

Тенденция заболеваемости COVID-19 в Украине в декабре показывает снижение количества инфицированных в отличие от стран Европы, поэтому жесткий карантин целесообразнее вводить в январе.

Об этом рассказал в интервью "Фактам" главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он уточнил, что если в Великобритании статистика заболеваемости выросла до 42 тысяч случаев в сутки, то в Украине она уменьшилась до 5−7 тысяч.

По словам медика, с такими показателями страна входит в новогодние праздники. А вот увеличение заболеваемости прогнозируется на конец января – середину февраля. В это время традиционно начнется сезон гриппа и ОРВИ.

"Полагаем, что этот локдаун поможет уменьшить на 80 процентов количество случаев заражения COVID-19. Поэтому хотим сбить их до минимума, чтобы предполагаемое увеличение не превысило возможности и мощности системы здравоохранения", – резюмировал Ляшко.

Напомним, карантинные ограничения в Украине продлятся с 8 по 24 января 2021 года. Запрет работы в этот период будет распространяться на:

заведения общественного питания (разрешено продавать еду на вынос, и адресно доставлять ее);

магазины непродовольственных товаров;

кинотеатры, театры, фитнес-клубы, бассейны;

торгово-развлекательные центры;

проведение всех развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий;

все учебные заведения, за исключением детсадов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что строгий карантин с 8 по 24 января в Украине не будут отменять из-за прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19 после новогодне-рождественских праздников. Кроме того, еще один вызов, который предстанет перед медицинской системой, – это сезонный рост заболеваний гриппом.