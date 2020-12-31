В Украине за сутки почти 3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19

По состоянию на утро четверга, 31 декабря, в Украине официально подтверждено 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 699 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи больше, чем за день до этого. За день было госпитализировано 2704 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 18 533 человека (+209 за сутки), а 709 993 пациента (+11 803 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

г. Киев – 111 471 случай;

Винницкая область – 22 500 случаев;

Волынская область – 33 016 случаев;

Днепропетровская область – 58 561 случай;

Донецкая область – 36 391 случай;

Житомирская область – 39 202 случая;

Закарпатская область – 28 200 случаев;

Запорожская область – 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;

Киевская область – 59 204 случая;

Кировоградская область – 8 448 случаев;

Луганская область – 10 508 случаев;

Львовская область – 61 268 случаев;

Николаевская область – 30 900 случаев;

Одесская область – 71 125 случаев;

Полтавская область – 36 079 случаев;

Ровенская область – 40 990 случаев;

Сумская область – 40 642 случая;

Тернопольская область – 34 023 случая;

Харьковская область – 69 377 случаев;

Херсонская область – 17 752 случая;

Хмельницкая область – 39 187 случаев;

Черкасская область – 39 011 случаев;

Черновицкая область – 40 017 случаев;

Черниговская область – 29 897 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, кто в Украине первым получит прививку китайской вакциной, и обсудил поставки препарата с AstraZeneca.