Ляшко: Украине вернут деньги, если китайская вакцина не пройдет испытания

Украине вернут деньги, если вакцина от COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech не пройдет финальную стадию клинических испытаний.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он пояснил, что это мировая практика, которая происходит во многих странах.

"Например, Pfizer i Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставки. Контракт происходит под банковские гарантии. То есть Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину. Это произойдет только после ее регистрации, завершения исследований", – отметил медик.

Ляшко добавил, если клинические испытания не будет завершены в срок, предусмотренный в контракте, то средства за вакцину вернутся на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины".

Также главный санитарный врач сказал, что, помимо китайской компании, ведутся переговоры и с другими производителями, например Astra Zeneca.

"Вакцина будет для людей бесплатной, но когда она появится в свободном доступе на рынке – я не могу сказать. Сейчас приоритетом производителей вакцин является правительства стран, которые скупают вакцину, чтобы обеспечить людей из группы риска бесплатно", – резюмировал Ляшко.

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