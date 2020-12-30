Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 декабря: за сутки прибавилось 600 тисяч зараженных

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на среду, 30 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 82,3 млн человек. За минувший день выявлены 611 717 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 58,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 194 тыс., Бразилии – 57 тыс. и Великобритании – 53 тыс.

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В мире заразились 83,3 млн человек.
Распространение коронавируса в мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 30 декабря:

  • Американские ученые назвали вероятность заражения коронавирусом через поверхности очень низкой.

  • В ВОЗ заявили, что COVID-19 может превратиться в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.

  • Турция с 30 декабря будет требовать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус у всех пассажиров, прибывающих в страну авиатранспортом.

  • Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице РФ достигло 11 136 человек. Накануне сообщалось о 75 скончавшихся.

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