Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 30 грудня: за добу додалося 600 тисяч заражених

Станом на середу, 30 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 82,6 млн осіб. За минулий день виявлено 611 717 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,8 млн пацієнтів, а одужало – 58,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксувано в США – 194 тис., Бразилії – 57 тис. і Великобританії – 53 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що різке зниження показників захворюваності на COVID-19 й охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється введенням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.

У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,9 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш як 7,5 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 16-й рядок.

В Україні на COVID-19 захворіло 1 045 348 осіб. Померло 18 324 пацієнти, одужало – 698 190.

У Росії збираються провести випробування вакцини від COVID-19 "Супутник V" на дітях і вагітних жінках приблизно за 1,5 місяці. Про це повідомив директор Центру ім. Гамалії Олександр Гінзбург.

У МЗС України сподіваються, що введення локдауну з 8 по 24 січня не вплине на можливість перетину держкордону.

У Москві померли ще 73 пацієнтів із коронавірусом. Загальна кількість померлих інфікованих у столиці Росії виросла до 11 209.

Бельгія з 31 грудня вирішила відправляти на обов'язковий карантин мандрівників із "червоних" зон. На сьомий день ізоляції громадяни повинні пройти обов'язковий ПЛР-тест.

Фонд соціального страхування України виплатив 630 тисяч гривень одноразової страхової компенсації медсестрі з Чернігівської області, яка стала інвалідом через COVID-19.

В Україні циркулює кілька різновидів COVID-19 глобальної генетичної лінії B, яка пішла з Китаю. У ЦГЗ розповіли, які саме варіанти зафіксували.

В американському штаті Каліфорнія не вистачає ліжок для хворих. Інфікованих уже розміщують у каплицях і сувенірних лавках. Цей регіон став першим у США, де кількість випадків COVID-19 перевищила 2 млн.

У Росії з коронавірусом до реанімації потрапила матір отруєного в Англії шпигуна Сергія Скрипаля. У 93-річної Олени Яківни діагностували 25% ураження легень.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що країна замовила сто мільйонів доз вакцини AstraZeneca, якої буде достатньо для всього населення Сполученого Королівства.

Великобританія з 31 грудня вирішила ввести найвищий рівень обмежень ще в низці регіонів, зокрема, в деяких містах у графствах Лестершир, Лінкольншир, Нортгемпторншір, Дербішир. Це пов'язано із зростанням захворюваності.

З огляду на карантинні обмеження Туреччина закриє низку популярних туристичних локацій на Новий рік.