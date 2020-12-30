Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 30 грудня: за добу додалося 600 тисяч заражених
Станом на середу, 30 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 82,6 млн осіб. За минулий день виявлено 611 717 нових інфікованих.
Усього від хвороби померло понад 1,8 млн пацієнтів, а одужало – 58,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксувано в США – 194 тис., Бразилії – 57 тис. і Великобританії – 53 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні на COVID-19 захворіло 1 045 348 осіб. Померло 18 324 пацієнти, одужало – 698 190.
У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,9 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш як 7,5 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 16-й рядок.
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що різке зниження показників захворюваності на COVID-19 й охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється введенням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.
У Росії збираються провести випробування вакцини від COVID-19 "Супутник V" на дітях і вагітних жінках приблизно за 1,5 місяці. Про це повідомив директор Центру ім. Гамалії Олександр Гінзбург.
У МЗС України сподіваються, що введення локдауну з 8 по 24 січня не вплине на можливість перетину держкордону.
У Москві померли ще 73 пацієнтів із коронавірусом. Загальна кількість померлих інфікованих у столиці Росії виросла до 11 209.
Бельгія з 31 грудня вирішила відправляти на обов'язковий карантин мандрівників із "червоних" зон. На сьомий день ізоляції громадяни повинні пройти обов'язковий ПЛР-тест.
Фонд соціального страхування України виплатив 630 тисяч гривень одноразової страхової компенсації медсестрі з Чернігівської області, яка стала інвалідом через COVID-19.
В Україні циркулює кілька різновидів COVID-19 глобальної генетичної лінії B, яка пішла з Китаю. У ЦГЗ розповіли, які саме варіанти зафіксували.
В американському штаті Каліфорнія не вистачає ліжок для хворих. Інфікованих уже розміщують у каплицях і сувенірних лавках. Цей регіон став першим у США, де кількість випадків COVID-19 перевищила 2 млн.
У Росії з коронавірусом до реанімації потрапила матір отруєного в Англії шпигуна Сергія Скрипаля. У 93-річної Олени Яківни діагностували 25% ураження легень.
Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що країна замовила сто мільйонів доз вакцини AstraZeneca, якої буде достатньо для всього населення Сполученого Королівства.
Великобританія з 31 грудня вирішила ввести найвищий рівень обмежень ще в низці регіонів, зокрема, в деяких містах у графствах Лестершир, Лінкольншир, Нортгемпторншір, Дербішир. Це пов'язано із зростанням захворюваності.
З огляду на карантинні обмеження Туреччина закриє низку популярних туристичних локацій на Новий рік.
Щеплення від коронавірусу отримало багато арабських монархів і принців.
На початку 2021 року зростання захворювань на COVID-19 у Києві й Україні буде на мінімальному рівні, вважає начальник київської Держспоживслужби Олег Рубан.
OBOZREVATEL зібрав головні COVID-підсумки 2020 року для України.
В Україні з початку пандемії захворіло понад 50 тисяч медиків, сотні – померли.
Першими щеплення китайської вакцини "Коронавак" отримають лікарі, які працюють із хворими на COVID-19, українці, які живуть у спеціалізованих установах типу будинків для літніх людей, і ті, хто бере участь в Операції Об'єднаних сил, сказав очільник МОЗ Максим Степанов.
Україна підписала перший контракт на отримання 1,8 млн доз китайської вакцини проти COVID-19.
У Росії завершили доклінічні дослідження антидоту від коронавірусу і заявили про його ефективність на 99%, пише TACC.
Медсестра зі сльозами розповіла про "війну" з COVID-19 і байдужість людей.
За минулу добу, 29 грудня, коронавірусом у Києві заразилося 1377 осіб. У Київській області зафіксували 623 нових заражених.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав, які медзаклади в Україні отримають більше тестів на антиген до COVID-19.
Латвія ввела нічну комендантську годину на новорічні вихідні, зокрема у ніч на 1 січня, пише Delfi. Із 30-го до 4 січня і з 8-го до 10 січня із 22:00 до 5:00 усі жителі мають залишатися вдома.
На Тайвані вперше виявили новий штам коронавірусу з Великобританії.
Британія першою у світі схвалила вакцину від AstraZeneca проти коронавірусу, яку може отримати й Україна.
У середу, 30 грудня, в Сінгапурі стартувала вакцинація населення від коронавірусу за допомогою препарату, розробленого компаніями Pfizer і BioNTech, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
В американському штаті Колорадо вперше виявили новий британський штам коронавірусу B1.1.7. Так, у США заразився чоловік в окрузі Елберт.
Команда вчених із Політехнічного університету Валенсії та Університету Валенсії розробила систему, яка буде здатна виявляти наявність коронавірусу в повітрі у закритих приміщеннях.
Станом на ранок середи, 30 грудня, в Україні за минулу добу COVID-19 заразилося 7986 осіб. Усього в країні зафіксовано 1 045 348 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 272 дитини і 453 медпрацівники.
У Німеччині кількість смертей від коронавірусу вперше перевищила 1 тис. за добу. За даними Інституту імені Роберта Коха, упродовж 24 годин у країні померло 1129 пацієнтів, загалом із початку пандемії – 32 107. Приріст захворюваності становив 22 459 випадків, загальна кількість інфікованих німців перевищила 1,68 млн.
У Данії продовжили локдаун через COVID-19 до 17 січня, оскільки ситуація з кількістю заражень гірша, ніж навесні. Спочатку обмеження було введено в середині грудня, вони мали закінчитися 3 січня.
Ефективність китайської вакцини Sinopharm сягнула 79,34%. Це одна з компаній, із якою веде переговори про постачання препарату Україна.
У США від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер новообраний член Палати представників Конгресу США, 41-річний Люк Летлоу. Він був республіканцем від штату Луїзіана.
Американські вчені назвали ймовірність зараження коронавірусом через поверхні дуже низькою.
У ВООЗ заявили, що COVID-19 може перетворитися в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світові доведеться навчитися жити з коронавірусом.
Туреччина із 30 грудня вимагатиме довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус у всіх пасажирів, які прибувають у країну авіатранспортом.
Ще 72 пацієнти з коронавірусом померли в Москві протягом доби, загальна кількість померлих у столиці РФ сягнула 11 136 осіб. Напередодні повідомляли про 75 померлих.