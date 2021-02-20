Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 февраля: за сутки умерло почти 11 тысяч пациентов

По состоянию на субботу, 20 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели более 111,1 млн человек. За сутки зарегистрировали 403 385 новых случаев, умерли – 10 979 пациентов. Всего от COVID-19 скончались 2,5 млн человек, а выздоровели более 86 млн.

За сутки больше всего новых зараженных выявили в США – 78,6 тысяч, Бразилия – 51 тысяча, Франция – 24 тысячи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 293 672 случая заражения, из-за инфекции умерли 24 972 человека, 1 139 977 больным удалось выздороветь.

В Украине массово подделывают справки о вакцинации детей, а также негативные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

В пяти областях Украины решили усилить карантин.

В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что вакцину AstraZeneca от коронавируса доставят в Украину "в ближайшее время", однако конкретных дат не назвал.

Reuters сообщило, что богатые страны собираются получить на миллиард больше доз вакцины против COVID-19, чем им нужно.