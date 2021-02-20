Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 февраля: за сутки умерло почти 11 тысяч пациентов

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 февраля: за сутки умерло почти 11 тысяч пациентов

По состоянию на субботу, 20 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели более 111,1 млн человек. За сутки зарегистрировали 403 385 новых случаев, умерли – 10 979 пациентов. Всего от COVID-19 скончались 2,5 млн человек, а выздоровели более 86 млн.

За сутки больше всего новых зараженных выявили в США – 78,6 тысяч, Бразилия – 51 тысяча, Франция – 24 тысячи.

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Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 февраля: за сутки умерло почти 11 тысяч пациентов
Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 февраля: за сутки умерло почти 11 тысяч пациентов

Что важно знать об атаке коронавируса:

Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 февраля: за сутки умерло почти 11 тысяч пациентов
Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 февраля: за сутки умерло почти 11 тысяч пациентов
Главное за 20 февраля:

  • В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов.

  • Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что вакцину AstraZeneca от коронавируса доставят в Украину "в ближайшее время", однако конкретных дат не назвал.

  • Reuters сообщило, что богатые страны собираются получить на миллиард больше доз вакцины против COVID-19, чем им нужно.

  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что полиция открыла 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса.

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