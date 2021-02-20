В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях из-за критического количества больных COVID-19 на 7 дней запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, такой рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.

"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях – это три области с критическим ростом числа случаев (зараженных – Ред.), – то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе", – отметил он.

Ляшко добавил, что комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на местном уровне в среду, 17 февраля, приняли решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Напомним, в пяти областях Украины решили усилить карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко детально рассказал о новом адаптивном карантине.