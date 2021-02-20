В Киеве коронавирусом заразились почти 135 тысяч человек

В Киеве коронавирусом заболели еще 415 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло уже 134 306.

За сутки в городе умерли 3 пациента, всего летальных случаев – 2567. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Столица опустилась на пятое место среди регионов-лидеров по суточному приросту больных. Ее обошли Ивано-Франковская (738 случаев), Винницкая (554), Черновицкая (522) и Львовская (420) области.

Выздоровели за прошедшие сутки 745 человек. Всего коронавирус преодолели 91 782 жителя Киева.

Заболели:

241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет;

155 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и 9 мальчиков от 9 до 17 лет.

За сутки 55 пациентов госпитализированы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49) районах.

В Киевской области за сутки было выявлено 325 новых случая инфицирования, всего – 73 145. При этом умерло 1213 пациентов (+1 за сутки), выздоровело – 66 987 (+377 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 февраля в Украине зарегистрировали 1 299 967 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 6295 – обнаружены за прошедшие сутки.