В Аргентине чиновники без очереди привились от COVID-19: глава Минздрава подал в отставку

В Аргентине глава Минздрава Хинес Гонсалес Гарсиа оставил должность после скандала со внеочередной вакцинацией чиновников от COVID-19 российским препаратом "Спутник V".

О своей отставке чиновник сообщил в Twitter. Он отметил, что уже направил соответствующее письмо президенту страны Альберто Фернандесу.

"Я выражаю признательность подавляющему большинству аргентинского народа за их приверженность и поддержку политики, которую мы проводим для восстановления федеральной системы здравоохранения с большей справедливостью, доступом и качеством", – написал Гарсиа.

Отметим, что скандал в Аргентине разразился после того, как 71-летний журналист Орасио Вербицки в эфире местного радио сказал, что благодаря "своему давнему товарищу Хинесу" вне очереди получил прививку от коронавируса.

Позже был опубликован список высокопоставленных чиновников, которые могли получить вакцину от коронавируса без очереди. Речь в публикациях шла о произведенной в России вакцине "Спутник V". Власти Аргентины одобрили ее использование в декабре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше вспыхнул масштабный скандал из-за того, что прививки против коронавируса вне очереди получили некоторые политики и звезды.