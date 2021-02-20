В Ивано-Франковске развернули первый мобильный госпиталь для больных COVID-19. Фото

В Ивано-Франковске на территории Богородчанской центральной районной больницы развернули мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МВД, госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованный необходимым медицинским оборудованием

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, силы МВД в регионе работают в усиленном режиме.

Отметим, что Ивано-Франковщина стала эпицентром COVID-19.

Напомним, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и отсутствием койко-мест из-за наплыва пациентов в медучреждениях Ивано-Франкищины назвали критической. Коллапс с COVID-19 на Прикарпатье привел к жесткому карантину.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области и не только Украина оказалась на пороге новой волны инфекции.