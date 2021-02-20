В Украине от COVID-19 скончались уже более 25 тысяч человек
По состоянию на утро субботы, 20 февраля, в Украине зарегистрировали 1 299 967 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). Из них 6295 – обнаружены за прошедшие сутки.
Всего от болезни в нашей стране скончались 25 045 человек (+73 за сутки), а выздоровели – 1 144 516 пациентов (+4539 за сутки). Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Среди регионов Украины продолжает лидировать Ивано-Франковская область – 738 случаев COVID-19 за сутки. Далее идут Винницкая (554), Черновицкая (522), Львовская (420) области и город Киев (415 случаев).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 415 случаев;
Винницкая область – 554 случая;
Волынская область – 166 случаев;
Днепропетровская область – 290 случаев;
Донецкая область – 168 случаев;
Житомирская область – 369 случаев;
Закарпатская область – 414 случаев;
Запорожская область – 132 случая;
Ивано-Франковская область – 738 случаев;
Киевская область – 325 случаев;
Кировоградская область – 42 случая;
Луганская область – 45 случаев;
Львовская область – 420 случаев;
Николаевская область – 163 случая;
Одесская область – 144 случая;
Полтавская область – 138 случаев;
Ривненская область – 142 случая;
Сумская область – 143 случая;
Тернопольская область – 203 случая;
Харьковская область – 280 случаев;
Херсонская область – 35 случаев;
Хмельницкая область – 210 случаев;
Черкасская область – 127 случаев;
Черновицкая область – 522 случая;
Черниговская область – 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 февраля коронавирусом в мире заболели более 111,1 млн человек. За сутки зарегистрировали 403 385 новых случаев, умерли – 10 979 пациентов. Всего от COVID-19 скончались 2,5 млн человек, а выздоровели более 86 млн.