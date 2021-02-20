В Украине от COVID-19 скончались уже более 25 тысяч человек

По состоянию на утро субботы, 20 февраля, в Украине зарегистрировали 1 299 967 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). Из них 6295 – обнаружены за прошедшие сутки.

Всего от болезни в нашей стране скончались 25 045 человек (+73 за сутки), а выздоровели – 1 144 516 пациентов (+4539 за сутки). Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Среди регионов Украины продолжает лидировать Ивано-Франковская область – 738 случаев COVID-19 за сутки. Далее идут Винницкая (554), Черновицкая (522), Львовская (420) области и город Киев (415 случаев).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 415 случаев;

Винницкая область – 554 случая;

Волынская область – 166 случаев;

Днепропетровская область – 290 случаев;

Донецкая область – 168 случаев;

Житомирская область – 369 случаев;

Закарпатская область – 414 случаев;

Запорожская область – 132 случая;

Ивано-Франковская область – 738 случаев;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 42 случая;

Луганская область – 45 случаев;

Львовская область – 420 случаев;

Николаевская область – 163 случая;

Одесская область – 144 случая;

Полтавская область – 138 случаев;

Ривненская область – 142 случая;

Сумская область – 143 случая;

Тернопольская область – 203 случая;

Харьковская область – 280 случаев;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 210 случаев;

Черкасская область – 127 случаев;

Черновицкая область – 522 случая;

Черниговская область – 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 февраля коронавирусом в мире заболели более 111,1 млн человек. За сутки зарегистрировали 403 385 новых случаев, умерли – 10 979 пациентов. Всего от COVID-19 скончались 2,5 млн человек, а выздоровели более 86 млн.