Названы области Украины, которые первыми получат вакцину против COVID-19

Первыми вакцину против коронавируса, как только она поступит в Украину, получат шесть областей и столица.

Как сообщил на своей странице в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко, это Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

По его словам, уже есть четкий план, который позволяет сразу после получения вакцины развезти ее в областные склады 11-ю машинами одновременно.

"Мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин и в какой склад здравоохранения необходимо для проведения вакцинации", – отметил Ляшко.

Он добавил, что организационно страна готова получить вакцины любого типа и в любом количестве.

Главный санврач добавил, что Национальная служба здоровья будет заключать контракты с определенными медучреждениями, которые соответствуют требованиям для проведения вакцинации, и будет оплачивать им за предоставленные услуги.

"В первый месяц для обеспечения готовности к проведению вакцинации НСЗУ будет выплачитьвать 8 тысяч гривен на одну мобильную бригаду медиков. Затем медучреждение будет получать доплату за фактическое количество вакцинированных лиц – 25 грн за первую дозу и 60 грн за вторую. Данные о вакцинации будут вноситься в электронную систему здравоохранения и только на основании этой информации НСЗУ будет оплачивать фактически предоставленные услуги", – пояснил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, старт кампании по вакцинации в Украине был запланирован с 15 февраля, но этого не произошло, поскольку не подписаны соответствующие документы, пояснили в Минздраве.

После этого начало вакцинации перенесли до конца недели – 21 февраля, сразу же после поставки 500 тысяч доз препарата AstraZeneca.