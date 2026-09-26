В Афинах в результате взрыва обрушился дом: погибли шесть человек, в том числе туристы

В центре Афин, в туристическом районе Плака, Греция, в результате мощного взрыва в двухэтажном жилом доме погибли шесть человек. В частности, погибли четверо туристов из США, которые снимали квартиру на первом этаже, а также пожилая пара: 78-летний гражданин Великобритании и 77-летняя гречанка, которые жили на втором этаже.

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На данный момент поисково-спасательные работы на месте трагедии завершены, сообщают из Греции. Также названа предварительная причина взрыва – утечка газа.

Так, в мэрии Афин утверждают, что взрыв, по всей видимости, произошел из-за неисправности внутренней газовой сети в доме. Однако точные обстоятельства взрыва еще устанавливаются.

Помимо прочего, соответствующие службы проверяют, проводились ли накануне какие-либо работы в здании.

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В агентстве Reuters отмечают, что на месте работает подразделение пожарной бригады по расследованию преступлений – специалисты "пытаются установить причину взрыва после сообщений о запахе газа в районе, где расположены отели и жилые помещения для краткосрочной аренды".

Источники агентства в полиции сообщают, что американские туристы должны были вылететь из Афин в США, однако не зарегистрировались на свой рейс.

В результате взрыва частично разрушены также два соседних дома, в настоящее время они непригодны для проживания.

Городские службы планируют начать тщательные проверки уже в понедельник.

Из одного из соседних домов пожарные спасли двух женщин, которых доставили в больницу. Также, по данным местных СМИ, легкие травмы получил прохожий.

Район Плака считается одним из самых популярных среди туристов мест Афин, включая расположенные рядом Акрополь и храм Зевса.

Как сообщал OBOZ.UA, еще весной аналогичный трагический случай произошёл в Братском, что в Вознесенском районе Николаевской области. Там в результате взрыва бытового газа погибли двое детей. Их мать и ещё одного несовершеннолетнего удалось спасти.

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