Индия поставит в Украину 500 тысяч доз вакцин против COVID-19

В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса COVISHIELD производителя Serum Institute India.

Его размер составит 500 тысяч доз, говорится в сообщении пресс-службы посольства Индии в Украине, опубликованном на странице ведомства в Facebook. "Эти вакцины позволят Украине начать кампанию всеобщей вакцинации по всей стране", – отметили в посольстве.

Там также добавили, что благодаря "личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского", "постоянным усилиям министерств здравоохранения и иностранных дел Украины, а также посла Индии в Украине Партха Сатпати" Украина стала одной из первых стран, получивших вакцину из Индии в феврале.

Впоследствии ожидается поставка большего количества вакцин из Индии по мере наращивания производства. "Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", – отметили в посольстве Индии.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 18 февраля министр здравоохраненияУкраины Максим Степанов вылетелв Индию на переговоры с производителем вакцин Serum Institute of India о дополнительных поставках препарата.