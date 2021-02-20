В Ивано-Франковске – мобильный госпиталь для COVID-19, а в Буковеле – аншлаг: врач опубликовал показательные фото

Львовский врач Тарас Жиравецкий сравнил две фотографии, сделанные в один день. На одной – мобильный госпиталь для больных коронавирусом в Ивано-Франковске, а на второй – ажиотаж на курорте Буковель.

Снимки он опубликовал на своей странице в Facebook, отметив, что украинцы "хайпово проходят" пандемию (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Буковель и Ивано-Франковск сегодня… отдых и госпиталь, два фото из сети. Мы таки хайпово проходим пандемию. Буковельская вакцина в действии… А все говорили, что 2020 год был сложным – 2021-й таки оригинальнее", – написал Жиравецкий.

Ранее врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита заявил OBOZREVATEL, что через две-три недели Украину захлестнет новая волна коронавируса. В частности, это может произойти из-за поездок на Буковель.

По мнению эксперта, будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и медиков. Он рекомендовал не контактировать с людьми, которые были на курорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 февраля в Украине было зарегистрировано 1 299 967 случаев инфицирования COVID-19. Из них 6295 – обнаружены за прошедшие сутки.