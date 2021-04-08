Хроника коронавируса на 8 апреля: Украина стала эпицентром COVID-19 в Европе

По состоянию на четверг, 8 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 133,6 млн человек. За минувший день выявили 651 878 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 107,7 млн.

За минувшие сутки в Украине снова зафиксировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом – 15 415 в Европе. Так, страна стала эпицентром COVID-19.

Пандемия коронавируса. Worldometers

Топ-15 стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 784 579 заражений, из них 35 498 человек умерли от последствий болезни, однако 1 373 851 вылечился.

В Кировоградской области, предварительно, зафиксирован "британский" штамм . Анализы пациентов были направлены в лондонскую лабораторию для проверки.

Министр здравоохранения Максим Степанов Степанов уточнил, какие вакцины от COVID-19 получит Украина, а также назвал график поставок.

Главное за 8 апреля:

В Тернопольской области от COVID-19 в реанимации умерла 62-летняя фельдшер скорой медицинской помощи Мария Еднак.

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подтвердило компании "Лекхим", что готово принять поставки вакцины компании Sinovac по договору о закупке за средства госбюджета.